Discografia de Bebeto Alves está disponível para audição online

Com mais de 40 anos de carreira e dezenas de discos lançados, o cantor e compositor Bebeto Alves está disponibilizando a sua discografia completa em seu site oficial . Ao todo, 31 álbuns estão liberados para audição online, cobrindo um período entre 1978 e 2022 e incluindo o recém-lançado Contraluz.

Entre outros itens, é possível escutar gratuitamente a participação de Bebeto em coletâneas como Paralelo 30, os discos do projeto Juntos e todos os seus álbuns solo. Na mesma plataforma, ainda estão disponíveis o show Blackbagualnegovéio (2004), bem como uma loja virtual. A iniciativa, semelhante a de artistas como o norte-americano Neil Young, surge a partir de um questionamento sobre como as plataformas digitais lucram com o trabalho dos artistas.