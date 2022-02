Teatro CHC Santa Casa recebe o espetáculo 'Romeu e Julieta: The experience'

Inspirado em uma das obras mais conhecidas de William Shakespeare, o espetáculo Romeu e Julieta: The experience (Deveriam ter morrido mais tarde) chega ao Teatro CHC Santa Casa (Independência,75) nesta segunda-feira (21), com apresentações às 19h e às 21h. Com 14 novos atores no elenco, a peça é dirigida por Zé Adão Barbosa, Larissa Sanguiné e Denis Gosch.

A performance é uma adaptação contemporânea da história clássica, tendo como atmosfera a música Pop Rock dos anos 1990. O espetáculo narra a história de Julieta e Romeu de forma moderna, com os desencontros do amor dos jovens que pertencem a duas famílias rivais.

A tragédia revela uma das grandes características do autor, o “apaixonamento shakespereano”, que entrega o desfecho em grande velocidade e ímpetos. A direção corporal e coreográfica ficaram por conta de Carlota Albuquerque, enquanto Everton Rodrigues assumiu a direção musical.