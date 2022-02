Hard Blues Trio promove novo single em show no Gravador Pub

O Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22) recebe nesta terça-feira (22), às 20h, a Hard Blues Trio para o lançamento de Set fire, o quarto single individual do grupo. A música serve como alerta a respeito das fake news, e propõe um protesto contra as democracias enganosas.

Ao longo de sua trajetória de 10 anos, a banda gaúcho formado por Dani Ela (baixo/voz), Juliano Rosa (guitarra/voz) e Alexandre Becker (bateria/voz) já produziu singles, videoclipes e um álbum. Eles apostam na força da tríade guitarra, baixo e bateria, trazendo elementos e conexões diretas com o som dos anos 1970. A nova faixa fará parte de um CD/EP com mais três canções lançadas nos últimos três anos. Os ingressos para a performance podem ser comprados antecipadamente por R$ 20,00, no site www.hardbluestrio.com/ingressos, ou na hora por R$ 25,00. O evento será filmado e contará com entrevistas, convidados especiais e surpresas.