Mostra 'Fora da margem' terá série de retratos de Graça Craidy

Com um conjunto de dez retratos de personalidades queer da cultura brasileira e mundial, a artista visual gaúcha Graça Craidy deu vida à série Queerides, que participará da mostra Fora da margem: panorama visual das subjetividades Queer, promovida pela Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa. A exposição tem início marcado para o dia 3 de março na Galeria de Arte do Dmae (Vinte quatro de outubro, 200).

Entre os retratados em Queerides estão figuras consagrados como os artistas visuais Andy Warhol e David Hockney; os escritores Mario de Andrade, Caio Fernando Abreu e Marcel Proust; o cantor Ney Matogrosso; a vereadora e ativista Marielle Franco; e o curador da Queermuseu, Gaudêncio Fidelis.

Fundada em 1938, a Associação Chico Lisboa tem como objetivo promover as artes de uma maneira abrangente e conectada com as demandas sociais contemporâneas, como as relacionadas à temática LGBTQIA+. Segundo eles, a visibilidade dessa comunidade e da sua produção artística é atual, necessária e urgente, visto que tem sido alvo de discriminação e ataques violentos.

Com curadoria de Ben Berardi, Sandro Ka, Neiva Bohns e Manuela Fetter, a mostra recebe ainda outros 34 artistas. Entre eles, nomes como Ajeff Ghenes, Carol Martins, Eduardo Thomazoni, Gabriela João, Gladys Neves, Inez Pagnoncelli, Lívia Auler, Pedro Reis, Thiago Dorsch, Vitor Cunha e Walter Karwatzky.