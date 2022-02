'O crush de Álvares de Azevedo' é o grande vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura

A Secretaria Municipal da Cultura divulgou na noite desta quinta-feira (17) os vencedores do Prêmio Açorianos de Literatura. Com 114 inscritos no total, os autores estavam concorrendo a oito diferentes categorias: Infantil, Infantojuvenil, Crônica, Conto, Poesia, Narrativa longa, Ensaios de literatura e humanidades e, por fim, Categoria especial.