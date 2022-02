Especial do Curta!On presta homenagem a Arnaldo Jabor

Como forma de homenagear Arnaldo Jabor, falecido na última terça-feira (15) aos 81 anos de idade, o Curta!On - Clube de Documentários preparou em sua plataforma de streaming, disponível no Now e no Tamanduá.TV, um especial com três produções que contam a participação do cineasta.

O episódio Eu te amo, da série Grandes Cenas - dirigida por Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno –, fala do filme homônimo de Jabor lançado em 1981. O homenageado aparece também na série Cineastas, de Hermes Leal (no episódio sobre o diretor de cinema Cacá Diegues), e no documentário O sol - Caminhando contra o vento, de Tetê Moraes.

Sempre bem articulado, Jabor dá seu depoimento sobre o cinema e sobre o panorama cultural brasileiro nas três produções. No Now, os assinantes da Net/Claro poderão assistir as obras na pasta Degustação, mesmo que não sejam assinantes do Curta!On, enquanto no Tamanduá.TV a homenagem está disponível gratuitamente para qualquer pessoa.