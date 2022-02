Cinemateca Capitólio exibe filme com David Bowie na Sessão Vagalume

Combinando os gêneros de aventura, fantasia e música, um dos maiores clássicos do cinema - e o filme mais icônico do astro pop britânico David Bownie - volta às telinhas da Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085) neste sábado (19) e domingo (20), às 15h, na Sessão Vagalume. Dirigido por Jim Henson, Labirinto - A magia do tempo foi lançado no Brasil há 35 anos.

Na trama, a protagonista Sarah (Jennifer Connelly) precisa enfrentar um labirinto para resgatar seu irmão, um bebê, que está em poder de Jareth (David Bowie), o rei dos duendes.

A versão projetada no Capitólio será dublada, para que assim pais e filhos possam redescobrir esse título recheado de mistério e encantamento. Os ingressos populares vão custar apenas R$ 4,00, com possibilidade de meia-entrada, e podem ser adquiridos na própria bilheteria.

Devido à grande aceitação do público, também serão mantidas as visitas guiadas pelo prédio erguido em 1928. Trinta minutos antes das exibições, às 14h30min, os espectadores poderão conhecer as salas de projeção, o acervo e a biblioteca do local.