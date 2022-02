BarraShoppingSul realiza mais uma edição do cinema ao ar livre

Depois do grande sucesso da edição de janeiro, o BarraShoppingSul realiza nesta sexta-feira (18) e neste sábado (19) mais um CineBarraVibes gratuito e ao livre. O espaço irá abrir às 19h e as projeções dos filmes têm início marcado para 20h, nos dois dias.

Na sexta-feira, Pets: A vida secreta dos bichos 2 será exibido para o público. No sábado, é a vez de Kung Fu Panda. O espaço conta com cadeiras espreguiçadeiras, pallets com almofadas e trucks com alimentação e bebidas para maior conforto de quem estiver presente.

Haverá ainda um drive-in com 30 vagas para quem quiser assistir aos filmes diretamente de dentro do carro, utilizando a tecnologia de frequência FM para sintonizar o áudio do veículo com o do filme.

Assim como ocorreu nas últimas edições, é recomendado levar 1kg de alimento não perecível para contribuir com o programa Mesa Brasil, do Sesc, que atua desde novembro de 2003 no Estado com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população.