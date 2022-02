Oficinas na Casa de Cultura Mario Quintana

A partir do mês de março, o Núcleo Educativo da Casa de Cultura Mário Quintana passa a promover uma série de novas oficinas nas áreas de teatro, música, dança e artes visuais. As inscrições para as atividades, todas elas gratuitas, devem ser feitas através de formulários disponíveis no site da CCMQ.

Para aqueles que se interessam por teatro, psicologia e política, a oficina Teatro do oprimido: uma vivência transformadora, ministrada por Araxane Jardim e Deia Alencar, acontece nas quintas-feiras entre 3 e 24 de março, das 18h às 20h, na Sala Marcos Barreto.

Unindo literatura e artes visuais, a oficina Cadernos de poemas se destina a quem tem vontade de se soltar e se divertir mais com as palavras. As aulas, ministradas por Pedro Cassel, acontecem nas sextas-feiras, de 4 a 25 de março, das 15h às 17h, na Sala Sérgio Napp 2.

A oficina de música Pandeiro popular utiliza o método didático aplicado há mais de 35 anos pelo músico Zé do Pandeiro. São oito aulas aos sábados, das 10h às 12h (dias 5, 12, 19 e 26 de março e 2, 9, 23 e 30 de abril), na Sala Marcos Barreto. Pandeiros serão disponibilizados para quem não tiver o instrumento.

Ministrada por Syl Rodrigues, o curso de dança Do Jazz ao Funk se desenvolve em oito aulas nas segundas-feiras de março e abril, sempre das 13h30min às 15h30min, na Sala Cecy Frank. A atividade dá protagonismo para as danças negras juntamente a passos de Hip Hop, Dance e Jazz Dance.

A oficina de artes visuais Uma casa, inúmeras travessas tem como tema a própria CCMQ e a forma como o espaço se articula com a comunidade e o entorno. A atividade, ministrada pelo professor Fercho Marquéz-Elul, acontece nas quartas-feiras, de 9 a 30 de março, das 15h às 17h, na Sala Sérgio Napp 2.

Por fim, a oficina do Coletivo de Teatro Panapaná, intitulada Teatro para mulheres: a cena invade a rua, ocorre nas quintas feiras, de 31 de março a 26 de maio, das 15h às 17h, na Sala Cecy Frank e Sala Marcos Barreto. Cada um dos oito encontros aborda aspectos das diversidades que compõem a sociedade, como etnia, sexualidade, classe social e religião, entre outros. O resultado final das aulas será o cortejo de teatro de rua Cumadres, a ser apresentado nas proximidades da CCMQ.