Jorge e Mateus fazem show no Litoral Norte

A temporada de shows ao vivo segue em ritmo forte no litoral gaúcho. Na sexta-feira, Jorge e Mateus sobem ao palco da Maori Beach Club, em Xangri-Lá, trazendo seus principais sucessos como Pode Chorar, Voa Beija Flor e Amo Noite e Dia, entre outras levadas mais animadas do sertanejo universitário. A casa abre as portas às 22h, e o cantor Luccas Fernandes fará o primeiro show da noite. Ingressos, a partir de R$ 85,00, seguem à venda pelo site Uhuu.

Goianos da cidade de Itumbiara, Jorge e Mateus ganharam projeção nacional, a partir de 2005, e são hoje considerados uma das principais duplas do sertanejo brasileiro. Vistos como um dos pioneiros no sertanejo universitário, colecionam sucessos em uma discografia repleta de álbuns ao vivo e dezenas de singles, estando entre os nomes mais executados nas rádios do País nas últimas duas décadas.