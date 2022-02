Espetáculos de comédia na Capital

O Porto Alegre Comedy Club tem agenda cheia para esse final de semana. A programação inicia nesta sexta-feira, quando Luca Mendes apresenta o stand up Socialmente Confuso. Durante o show, Luca conta histórias que aconteceram no seu dia-a-dia depois de ter se mudado para São Paulo e outros momentos vividos nos seus cinco anos de comédia.

Com mais de 15 milhões de visualizações de seus vídeos no YouTube, o ator e comediante Raphael Ghanem apresenta Se é Que Você Me Entende no sábado, em um espetáculo marcado por um ponto de vista exagerado sobre o cotidiano. Os dois espetáculos começam às 20h.

No domingo, é a vez de Diogo Defante, vindo do subúrbio carioca e que se tornou uma personalidade com seus conteúdos de comédia na internet. Há entradas apenas para a sessão extra de A Cura da Depressão, às 17h; a apresentação das 20h já está esgotada. Ingressos para todas as noites, a partir de R$ 23,00, no site Minha Entrada e na bilheteria do local.