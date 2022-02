Pitty traz seleção de hits em show no Araújo Vianna

Sympla Depois de dois longos anos longe dos palcos, a cantora Pitty retoma sua agenda de shows e volta a Porto Alegre para uma apresentação no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (17), às 21h. Os ingressos estão disponíveis para compra através da plataforma

Com mais de 18 anos de carreira, a cantora baiana atualmente é apresentadora do programa Saia Justa do canal GNT. É também autora de hits como Admirável chip novo, Máscara e Me adora, além de ter no currículo parcerias com grandes nomes da música como Nando Reis e Ira!.

Seu mais recente EP, intitulado Casulo, foi lançado em janeiro de 2022 como resultado de um grande desafio: criar uma canção do zero, com câmera aberta, mostrando todo o processo de construção do material. Na mesma época, inaugurou ainda seu próprio selo musical, também nomeado como Casulo.