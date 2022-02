A história do violoncelo em concerto didático da série Bach Brasil

A terceira apresentação da série Bach Brasil Concertos Didáticos aborda neste sábado (19), às 19h, a história do violoncelo. Para isso, o violoncelista Diego Biasibetti conversa com Fernando Cordella sobre a evolução do instrumento.

Diego ilustra com três movimentos da Suíte No. 5 as diferenças entre o violoncelo barroco, o moderno e a viola da gamba, interpretando Preludio da Suíte No.5 em Dó menor BWV 101, Sarabande da Suíte No.5 em Dó menor BWV 1011 e Gigue da Suíte No.5 em Dó menor BWV 1011.