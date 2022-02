Rock N' Bira retorna com sequência de shows no Opinião

Depois de 32 meses sem atividades por conta da pandemia, a tradicional festa de rock da Abstratti Produtora, a Rock N' Bira, volta aos palcos do bar Opinião (José do Patrocínio, 834) neste sábado (19), às 23h, com seis shows de bandas escolhidas pelo público. Para deixar o clima ainda mais festivo e descontraído, essa edição do evento será à fantasia.

O grupo autoral escolhido por voto popular foi a Trápala, que canta sobre o amor e as pequenas tragédias do cotidiano. É formada pelos músicos João Dezordi, Tony Leal, Rickson Ribas, Lucas Patrício e Rafael Figini. Com nove anos de estrada, dois discos lançados e apresentações em importantes espaços musicais, possuem como principal vertente o indie rock.

As outras cinco bandas que subirão no palco do bar, também escolhidas pelo público, prestarão tributos a grandes figuras da música: The Works (Queen), Parasite Kiss (Kiss), Axxon (System of a Down), Bleach Nirvana Cover (Nirvana) e Vallengrace (Green Day). Nos intervalos entre as apresentações, Ricardinho F. e Barbosinha assumem o som.

Os ingressos para a festa estão disponíveis na plataforma Sympla em duas categorias: Pista Open Bar e Mezanino. Os valores das entradas ficam entre R$30,00 e R$100,00.