Feira relacionada ao universo holístico movimenta a Zona Sul

Neste sábado (19), das 10h às 19h, a La Movida - Feira de Economia Criativa apresenta a 1ª edição da Feira Namastê. O evento, relacionado ao universo holístico, vai ocupar os espaços do Paseo Zona Sul (Wenceslau Escobar, 1.823).

Expositores com serviços e terapias naturais, alternativas, produtos ecológicos, veganos, relacionados à saúde e bem estar, além de mandalas, cristais, orgonites, óleos essências, incensos, bijuterias, filtro dos sonhos, e consultas de tarot, carta cigana, leitura da mão (quiromancia) e leitura da borra do café (cafeomancia) integram as bancas.

Os destaques do evento deste sábado ficam com o quirólogo Paulo Storniol, estudioso das vidas passadas; a cafeomancista Luka Alecrim, que trabalha com reiki e terapia holística; e o tarólogo e alquimista Derek Zarruk.