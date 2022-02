Jordana Henriques em clima acústico e intimista no Café Fon Fon

Todos aqueles que acompanharam recentemente o lançamento virtual do novo show de Jordana Henriques, através do seu canal no YouTube, terão a oportunidade de assistir o trabalho ao vivo, de forma presencial, nesta sexta-feira (18), no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). O espetáculo Transmutação começa às 20h30min, e promete um clima acústico e intimista.

Com influências de mestres como Gilberto Gil, Jota Pê, Ellen Oléria e Tim Maia, a cantora e compositora gaúcha irá interpretar, no violão, canções dos seus dois álbuns de estúdio, Aquário (2018) e Transparência (2020), além de mais alguns sons inéditos.

Os ingressos, disponíveis pelo valor de R$ 25,00, podem ser comprados no próprio local do show. As reservas são feitas pelo telefone (51) 99880-7689.