Afonso Padilha fazendo rir no Teatro do Bourbon Country

Dentro da programação do Porto Verão Alegre, Afonso Padilha se apresenta nesta sexta-feira (18) e sábado (19) no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) com o espetáculo Um show de Stand Up. As duas sessões iniciam às 21h, e ingressos (entre R$ 35,00 e R$ 70,00) podem ser adquiridos na plataforma Uhuu ou no totem da bilheteria.

Curitibano, Padilha é um dos maiores nomes referência em stand up comedy do País. Além de apresentações solos nos principais teatros e casas de shows, ele faz parte do 4 Amigos, maior grupo do gênero no Brasil, e está no elenco do programa televisivo A culpa é do Cabral.

Como roteirista, já escreveu peças de teatro e esquetes para canais famosos como o Porta dos Fundos e o Comedy Central. Tem também três especiais de comédia no seu canal no YouTube e um na Netflix mundial. Em 2020, lançou seu primeiro livro infantil, chamado Papai, cadê o vovô?, com ilustração de Guilherme Bandeira.