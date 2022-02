Terno Rei apresenta a faixa Difícil, segundo single de seu novo álbum

Seguindo o lançamento do primeiro single Dias da Juventude, a banda paulistana Terno Rei lança a segunda faixa de seu mais novo álbum. O single Difícil dá sequência em uma nova fase do grupo, explorando diferentes temas e sonoridades. Com lançamento pelo selo Balaclava Records, a faixa já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Nesta quarta-feira (16), a banda lança o videoclipe que acompanha o single.

“Foi a música mais legal de se fazer na pré-produção. Tínhamos a composição, mas a produção não estava encaixando muito. Mudamos a bateria pra esse beat mais rápido e daí tudo fluiu de forma muito fácil e prazerosa. A letra é um mega contraponto ao nosso primeiro single, fala de desilusão na amizade, aquele amigo-não-tão-amigo que todo mundo tem” comenta o vocalista Ale Sater.

A faixa conta com uma sonoridade mais dançante e sombria em relação ao single anterior, além do destaque no uso da bateria, sintetizadores e baixo.

O novo álbum do grupo foi gravado em Curitiba no Nico's Studio, com mixagem e masterização por Nico Braganholo, produzido por Amadeus De Marchi, Gustavo Schirmer e Janluska.

Terno Rei é formada por Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luis Cardoso. O grupo prepara sua turnê de lançamento do novo trabalho e é atração confirmada em 25 de março na programação do festival Lollapalooza Brasil.