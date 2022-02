Pata de Elefante comemora 20 anos em show no Ocidente

O Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) recebe hoje, às 21h, uma apresentação comemorativa dos 20 anos da banda Pata de Elefante no Ocidente Acústico. Desde 2017 o grupo é uma dupla, com Gabriel Guedes e Daniel Mossmann na guitarra e no baixo.

Durante essa longa trajetória, lançaram quatro discos, tocaram em diversos lugares do Brasil, ganharam prêmios como o VMB em 2009 (MTV) e o Açorianos em 2005 e 2011, além de terem suas canções incluídas em trilhas sonoras de filmes. A Pata de Elefante levou seu rock instrumental para ouvintes acostumados a ouvir música com vocal, tornando-se referência entre as bandas instrumentais brasileiras que surgiram na primeira década do século 21.

Ingressos disponíveis no Sympla por R$170,00 (mesa para até quatro pessoas), R$95,00 (mesa para dois) e R$50,00 (cadeira).