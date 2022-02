Nina Nicolaiewsky é atração em projeto gravado no terraço da CCMQ

Já está disponível de forma gratuita no canal de YouTube da Casa de Cultura Mario Quintana a apresentação da cantora e compositora Nina Nicolaiewsky, gravada ao vivo no terraço do 7º andar do complexo cultural. Herdeira de um talento artístico que percorre as veias da família, ela teve seu primeiro single e videoclipe, Esquina, premiado em vários festivais internacionais no Canadá, Reino Unido e Brasil. Em novembro de 2021, lançou o EP visual Receita de casa, filmado na serra gaúcha com a participação de sua mãe, a atriz Márcia do Canto.

Neste espetáculo, ela conta com a participação especial do violinista, guitarrista e compositor Lucas Brum. Ele faz parte da banda Lummi e lidera trios e quartetos de jazz instrumental em Porto Alegre. Em 2018, ganhou o III Concurso de Composição Erudita Gramado in Concert.