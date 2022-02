Tributo a Édith Piaf em espetáculo virtual

O Centro Cultural 25 de Julho exibe de maneira virtual hoje, às 20h, um espetáculo em tributo a Édith Piaf. No palco, a cantora e pianista Tássia Minuzzo, o acordeonista Daniel Castilhos e o violonista Lucas Araújo apresentam grandes sucessos da musa do chanson. O show será transmitido pelo canal de YouTube da instituição e as contribuições do público acontecem de maneira espontânea.

No repertório, clássicos como L'accordéoniste e La vie en rose ganham destaque, além de uma versão especial da canção Oblivion, em homenagem aos 100 anos de nascimento do compositor argentino Astor Piazzolla. O compositor, cantor e violonista gaúcho Zé Caradípia participa da interpretação da música Dans Mon île, do músico francês Henri Salvador. O espetáculo foi gravado no dia 11 de setembro de 2021 no salão principal do Centro.