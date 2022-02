Áries: Carreira profissional é favorecida por encontrar o lugar certo e as pessoas certas. A parte financeira é que poderá se complicar, com acordos feitos de maneira irregular.

Touro: Um dia para ser atento nas ações que envolvam outras pessoas e compromissos materiais. Há a possibilidade de sair limites éticos para conseguir o que quer.

Gêmeos: Folgar ou arriscar com seu dinheiro pode trazer grandes problemas imediatos ou futuros. É bom não cometer excesso algum, mesmo os que pareçam inofensivos.

Câncer: Fique atento a atividades contrárias de seus valores. Pode haver conflitos éticos e que prejudiquem negócios e amizades. Dia feliz para a retomada de contatos e amigos.

Leão: Dia complicado para a relação com colegas, sócios e empregados. Pode haver má intenção e manipulação. Firme os princípios éticos. Os estudos elevados são favorecidos.

Virgem: Momento intenso e importante para as relações amorosas. Não adianta manipular as pessoas para conseguir o que quer. Nada do que é feito à força, permanece.

Libra: Noção clara dos problemas e adversidades em que está envolvido. Uma solução começa a ser encontrada. Forte conflito profissional: valores e ética estão em jogo.

Escorpião: Você se exalta nas relações familiares e de trabalho. Tendência a impor suas ideias e seu jeito de fazer as coisas. A conciliação é mais fácil no trabalho.

Sagitário: Pode agir de modo errado, em especial nas lidas materiais, ao ser pressionado pelo meio social. Seja conciliador nos negócios e procure o entendimento mais legítimo.

Capricórnio: Mantenha atitude correta e imparcial na lida com dinheiro para não se prejudicar. A harmonia doméstica está favorecida, mas ainda há muito a ser cuidado.

Aquário: Fatores imponderáveis prejudicam planos pessoais. Não por isso force a barra, manipule as pessoas ou imponha seu ponto de vista. Nem tudo corre como gostaria.

Peixes: Dia para reelaborar seus anseios amorosos. Há algo neles que precisa mudar. Discordâncias fortes no trabalho e dificuldade para conciliar interesses com as pessoas.