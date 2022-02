Sísifo e o trabalhador contemporâneo em novo espetáculo do Grupojogo

Na mitologia grega, um homem chamado Sísifo, considerado o mais astuto de todos os mortais, recebeu como castigo na terra dos mortos a tarefa de carregar uma pedra enorme monte acima. Cada vez que ele chegava no topo, a rocha descia rolando até a base da montanha e todo o trabalho exaustivo começava novamente. Apesar de antiga, a história muito se encaixa nas relações estabelecidas pela sociedade atual, onde os indivíduos enfrentam diariamente no mercado de trabalho rotinas repetitivas e humilhações sem sentido determinadas pelos sistemas opressores.

Com o olhar voltado para as relações entre a classe trabalhadora e a tecnologia, o Grupojogo estreia neste sábado, às 20h, no no CHC Santa Casa (Independência, 75), o espetáculo Prédios espelhados matam passarinhos. A peça, financiada pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha em parceria com o Goethe-Institut, marca o retorno aos palcos depois de dois anos sem produções presenciais. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através do Sympla, por valores entre R$20,00 e R$40,00.

A montagem, dividida em pequenas histórias e cenas, fala principalmente a respeito das consequências de um capitalismo tardio, estimulando o espectador a pensar sobre como é possível viver em meio à realidade contemporânea. "Muitas das passagens apresentadas na peça não conversam diretamente umas com as outras, não têm uma linearidade delimitando começo, meio e fim. O que todas elas possuem em comum é o fato de terem o mito do Sísifo como pano de fundo, destacando o trabalho exaustivo do qual muitas vezes somos submetidos na indústria", explica o diretor Alexandre Dill.

Com o crescimento do modelo de teatro digital, implementado durante a pandemia de covid-19, muitos artistas que trabalhavam somente em cima do palco, sem contato com o mundo virtual, acabaram perdendo oportunidades dentro da sua própria área de atuação. "Pensando nisso, buscamos trazer algumas sátiras sobre o tipo de profissional no qual tivemos que nos transformar para conseguir levar a nossa arte até o público nesses últimos dois anos." O período de incertezas veio acompanhado de transformações aceleradas e da implementação de novos modelos de linguagem no universo cênico.

"Não podemos simplesmente voltar com o mesmo tipo de teatro que fazíamos antes. Absorvemos muita informação nesse meio tempo, enquanto artistas, e existem muitos assuntos dos quais precisamos falar. Não podemos nos restringir dentro da arte", diz. Dessa forma, o espetáculo é apresentado ao público em duas versões, com uma obra presencial e outra digital transmitida ao vivo em formato de experiência sonora e audiovisual. "Esses dois modelos se cruzam em cena. Temos um cinegrafista transitando no palco durante a apresentação, além de falas, trilhas sonoras e imagens de bancos que criam um fio condutor entre os dois ambientes", complementa.

Dentro das inúmeras narrativas apresentadas em Prédios espelhados matam passarinhos, Dill destaca cenas que abordam situações como entrevistas de emprego e contratação de funcionários, onde muitas vezes a opressão extrapola o ambiente profissional e vaza para a vida pessoal. Além disso, o espetáculo exibe também momentos que fazem referências mais diretas ao mito de Sísifo, com atores interpretando profissionais que, durante suas jornadas de trabalho, precisam carregar pedras enormes de um lado para o outro.

A estreia, cada vez mais próxima, tem aumentado a ansiedade do grupo que, pela primeira vez, apresenta um trabalho autoral com dramaturgia de sala de ensaio. "Fazia um bom tempo que eu não ficava nervoso para apresentar uma peça. É um reencontro com o público e todo o processo tem sido muito legal até agora. Colocamos ingressos para venda antecipadamente, algo que não costumávamos fazer antes, e grande parte deles já foram vendidos", relata.

Apesar da euforia com o trabalho pronto, ele lamenta que o projeto só tenha acontecido através de um edital internacional. "Recebemos o convite pelo Instituto Goethe, com quem eu já mantinha uma relação bem estreita há anos. É uma pena que o poder público daqui não tenha nos amparado em nenhum momento. Me preocupo em relação a como vamos sobreviver depois que esse incentivo terminar."