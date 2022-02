Fazendo rir depois do BBB, Nego Di estreia espetáculo no Porto Verão Alegre

Após participar da edição de maior audiência do Big Brother Brasil, em 2021, no meio de uma pandemia, e ser eliminado do programa com 98,76% dos votos, o comediante Nego Di estreia no Teatro CIEE (Dom Pedro II, 861) um show baseado nos fatos que ocorreram durante e depois de sua participação no programa. Inserido na programação do 23º Porto Verão Alegre, o espetáculo 98% traz Nego Di contando, em forma de piada e em formato de storytelling, tudo que aconteceu desde o convite, a entrada, a saída e o pós-programa.

O espetáculo acontece hoje e amanhã, sempre às 21h, com duração de 80 minutos e classificação de 16 anos. Ingressos (R$ 70,00, com opções de desconto e meia entrada) disponíveis de forma exclusiva no site www.portoveraoalegre.com.br