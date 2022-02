Arte de Zoravia Bettiol ganha destaque em projeto da Trensurb

Nesta terça-feira (15), a Coletânea dos artistas gaúchos passa a divulgar novas obras da artista plástica, designer e arte-educadora Zoravia Bettiol. O projeto, desenvolvido pela biblioteca da Trensurb, busca destacar a produção dos artistas visuais do Estado, dando visibilidade para um público que não tem o hábito de frequentar os espaços tradicionais de exposição de arte.

Para integrar a coletânea, a artista selecionou três obras da série de fotografias Sentar, Sentir, Ser: Celebrar, Fofocar e Magicar, nas quais 27 ações constituíram uma síntese das centenas de movimentos envolvidas com o sentar, o sentir e o ser, sempre com o humor e o lúdico perpassando toda a obra.

Os materiais serão divulgados nas redes sociais da Trensurb e do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos, além dos monitores do Canal Você, presentes em trens e estações. A curadoria é do poeta Élvio Vargas, da artista multimídia Liana Timm e da professora Dione Detânico.

Para Zoravia, todo projeto que movimenta a arte, a cultura e a educação é bem-vindo, ainda mais este que aproxima os artistas gaúchos do público, que, infelizmente, tem pouco contato com as produções artísticas do Estado pela falta de divulgação.