André Christovam traz jornada de blues ao Gravador Pub

Um dos principais nomes do blues do Brasil, André Christovam vem a Porto Alegre na quinta-feira (17) para um workshop, show e jam session com participações dos músicos Márcio Petracco, Duda Guedes e Sérgio Selbach. O evento acontece no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22) a partir das 18h30min. Ingressos (R$ 20,00 para músicos e R$ 40,00 para público em geral) disponíveis no local.