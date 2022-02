Monica Tomasi promove show com reunião de amigos em Porto Alegre

Vivendo há três anos na Alemanha, a cantora e compositora Monica Tomasi retorna a Porto Alegre para reencontrar amigos e parceiros musicais no palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta quarta-feira (16), às 21h. No repertório, sambas do show Pérola no veludo (encontro musical com Nelson Coelho de Castro), covers e algumas inéditas, entre elas Repara, parceria com Necka Ayala. Ingressos, a partir de R$ 35,00, na plataforma Eventbrite.

Para o espetáculo de hoje, a expectativa é que Tomasi chame ao palco uma série de convidados - além de Nelson e Neka, devem marcar presença Toneco da Costa, Giovanni Berti, Matheus Kleber e Mario Carvalho. Recentemente, a cantora gravou quatro faixas no álbum Stars of the night, do guitarrista alemão Tobias Langguth, e vem tocando com a banda Triooo Maravilha, além de fazer a pré-produção de seu novo disco, que será lançado por um selo italiano.