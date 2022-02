Chef Fogaça lança livro O mundo do sal em Porto Alegre

Por trás da cara de bravo, das tatuagens e do estilo de roqueiro, Henrique Fogaça esconde um coração puro e gigantesco que está sempre disposto a fazer o bem. Chef de cozinha, apresentador, músico, pai de três e escritor nas horas vagas, ele decidiu recentemente se aventurar mais uma vez no mundo da literatura.

O resultado desse desafio é a publicação do seu segundo livro, intitulado O mundo do sal, que terá lançamento e sessão de autógrafos em Porto Alegre hoje, das 19h às 22h, na Livraria Santos, na Galeria Casa Prado (Dinarte Ribeiro, 148).

A obra, escrita em parceria com o jornalista Rogerio Ruschel, conta a história de um dos ingredientes mais importantes da cozinha, apresentando sua contribuição para a humanidade nos últimos 5 mil anos, além da sua influência na política, na economia e na cultura de uma sociedade. A produção conta ainda com 45 receitas criadas por Fogaça para os mais diferentes tipos de comemoração, variando entre pratos quentes, frios, petiscos e sobremesas.

O chef justifica a escolha do tempero como temática do livro citando seu importante papel social. Por ser um dos poucos alimentos que entra na casa de quase toda a população mundial, ele considera o sal como o item mais democrático dentro do universo da gastronomia. "Ele tem um valor acessível e cerca de 90% da população, se não mais, tem acesso a ele. É essencial para ressaltar sabores e, apesar de simples, é extremamente poderoso. É um ingrediente fundamental que exige muito cuidado e equilíbrio."

A admiração e o carinho pelo produto, agora eternizado em texto, já vem de uma relação antiga e muito sólida na cozinha. "Isso se dá desde a escolha do nome do meu primeiro restaurante (Sal Gastronomia) até todas as receitas que criei. Gosto de utilizá-lo de maneiras diferentes, batendo com iguarias como a pimenta do reino, além de variações como flor de sal, sal maldon e sal grosso. Estamos diariamente em contato com ele", conta. Seu objetivo é, agora, conseguir dividir com o público relatos e curiosidades sobre a longa e grandiosa trajetória desse tempero na nossa civilização.

Jurado do MasterChef Brasil desde 2014, Fogaça diz que o programa tem tido um papel muito importante ao ampliar os conhecimentos da população a respeito da comida que faz parte da nossa cultura. "Vivemos em um país com muitas receitas maravilhosas. Cada estado carrega suas próprias características, seus pratos tradicionais e a sua própria história, contada através da comida. O MasterChef tem auxiliado muito nesse sentido, fazendo as pessoas conhecerem essa variedade e se aproximarem de técnicas e ingredientes que antes eram desconhecidos. A comida deve estar atrelada a bons momentos de convivência."

Ele pontua ainda que a gastronomia não deveria ser associada a algo luxuoso, pois é uma prática primitiva relacionada à sobrevivência e ao prazer. "Bato muito nessa tecla: comida para todos. De uns 20 anos para cá, alguns restaurantes passaram a cobrar um valor muito além do esperado e do aceitável. Como chef, eu sempre busquei aplicar um preço justo nos meus restaurantes", explica. Por isso, na sua cozinha, gosta de transformar ingredientes simples e usuais em pratos extraordinários, repletos de sabor e com uma apresentação impecável.

Criativo, inquieto e contestador, Fogaça diz que adquiriu esses traços através da música, antes de trabalhar com a cozinha. "Sou roqueiro antes mesmo de ser chef. Hoje eu consigo fazer tudo que eu mais amo. Tenho minha banda, meu restaurante e sou pai, isso me completa muito. Todas essas facetas trazem a minha verdade, o meu coração e a minha emoção", diz. Seu carinho e sensibilidade com as pessoas também chama a atenção e, segundo ele, isso é fruto da sua criação e dos valores de família.

"Sou uma pessoa que respeita muito todo mundo e que conversa com todos, sem exceção. Isso é importante para que tenhamos uma vida digna e respeitosa. São princípios que carrego comigo. Não adianta nada você ser um cara famoso e conhecido se não cumprimenta o porteiro do seu prédio ou não fala com alguém na rua que está pedindo ajuda. É uma base fundamental para a construção da humanidade."