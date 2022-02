Mostra fotográfica 'Donas da história' está em cartaz na CCMQ

Destacando a trajetória de 16 mulheres negras gaúchas, oito delas vivas e atuantes, a exposição fotográfica Donas da história está em cartaz na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A mostra, que ocupa o Espaço Oliveira Silveira no 5º andar, integra a programação do Dia Internacional da Mulher promovida pelo instituto cultural. As visitações podem ser feitas até o dia 9 de março.