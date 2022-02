Oficina de Choro no Instituto Ling está com vagas abertas

@oficinadechoro Voltada para alunos que queiram se dedicar ao aprendizado de diferentes instrumentos musicais, como violão, cavaquinho, bandolim, pandeiro, sopros e teclas, além de composição, a Oficina de Choro do Instituto Ling (João Caetano, 440) está com vagas abertas até o dia 24 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram

Com atividades virtuais e presenciais, o curso, que tem início marcado para 12 de março, oferece aulas em duas disciplinas. Composição de Choro irá acontecer sempre nas quartas-feiras, às 14h, e Prática em Conjunto aos sábados no mesmo horário. As vagas são limitadas e os interessados serão submetidos a um processo de seleção, de acordo com o nível de conhecimento musical.

Com coordenação do músico Mathias Pinto e curadoria e produção da Branco Produções, a oficina exerce um papel decisivo para o crescimento da cultura do choro e da música popular brasileira no Estado, além de se destacar como um dos três maiores projetos voltados ao ensino deste estilo musical no país.

A iniciativa também é responsável pela criação da Orquestra de Choro de Porto Alegre (OCPA) - a primeira do gênero na história do Rio Grande do Sul -, além de gerar a série de shows O choro é livre!, que revela novos talentos e leva artistas para apresentações no foyer do Theatro São Pedro.