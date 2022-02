Exposição 'Olhar viajante' está em cartaz no CHC Santa Casa

Aberta para visitações até o dia 11 de março na Sala de Múltiplos Usos do CHC da Santa Casa (Independência, 75), a exposição Olhar viajante, promovida pela Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, reúne o trabalho de cinco médicos apaixonados por fotografia: Sérgio de Paula Ramos, Jorge Milton Neumann, Miriam da Costa Oliveira, Roberto Giugliani e Paulo Silva Belmonte de Abreu.

São ao todo 26 imagens captadas pelos mais diferentes rincões do Brasil e do mundo com registros de animais, vegetações, pessoas e arquitetura. Para Éder da Silveira, curador da mostra, além dos médicos-fotógrafos-viajantes possuírem um olhar apurado eles têm também a generosidade de compartilhar com o público alguns dos seus exercícios de contemplação e de criação de mundos.