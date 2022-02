Espetáculo 'Sobrevida' debate o preconceito diante do diagnóstico positivo de HIV

Mesmo diante de uma imensidão de sentimentos incertos e angustiantes provocadas pelo diagnóstico positivo para HIV, um jovem morador de Porto Alegre manteve firme uma única certeza: precisava falar sobre o assunto para dar voz e tranquilidade a todos que, assim como ele, estavam passando por aquilo. A arte foi o instrumento escolhido para isso e, através de ato de muita coragem, Jaques Machado criou o espetáculo Sobrevida - que, a partir desta quarta-feira (16), às 20h, cumpre temporada no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736).

Os ingressos para a montagem, que também terá sessões nos dias 17 a 20 de fevereiro, custam R$50,00 (inteira) e podem ser adquiridos através do site Entreatos ou na bilheteria local.

Dirigida e escrita por Jaques, a peça, inspirada na sua história, retrata a vida de um ator que, ao revelar seu diagnóstico positivo para o vírus, conduz a plateia em uma passeio pelos seus medos e por suas memórias mais profundas, revivendo a angústia de compartilhar com amigos, familiares e paixões a situação pela qual estava passando. "É um assunto muito escondido, ninguém fala sobre isso. Esse silêncio de certa forma aumenta e alimenta o estigma e o preconceito criado pela sociedade sobre o que é viver com HIV. Recebi meu diagnóstico em 2011 e sempre tive vontade de fazer algo a respeito disso, mas só agora consegui", revela.

Foi o falecimento de um amigo, também soropositivo, que fez com ele colocasse em prática o que já desejava há anos. "Ele sabia do diagnóstico, mas acabou não revelando para ninguém e também não seguiu o tratamento. Eu só descobri que ele também tinha o vírus quando já era tarde demais. Comecei a pensar que se ele também soubesse de mim, as coisas poderiam ter acontecido de uma forma diferente e eu poderia ter ajudado de alguma maneira. Foi aí que percebi que falar a respeito disso realmente transforma e salva vidas."

O texto da peça, pensado inicialmente em formato de monólogo, ganhou vida em cima do palco com Lincoln Camargo e Xandre Martinelli, dois atores que, em cena, interpretam a mesma pessoa em diferentes fases da vida. "O início do processo foi bem artesanal. Fizemos leituras dramáticas e, a partir disso, fomos descobrindo como construir um único personagem dividido em dois corpos. Jaques fez com que a gente também participasse das imersões no texto, permitindo que a história fosse borrada e adaptada a partir dos nossos próprios corpos. Viramos atores criadores", conta Camargo.

Os três jovens já haviam participado juntos de outras duas iniciativas que levantaram pautam também silenciadas pela sociedade: o espetáculo Quando eu me chamar Saudade, que aborda a temática trans; e o seminário Poéticas da Cena LGBTQIA , sobre o processo de criação artística dentro deste universo. "Eu não queria que essa nova peça fosse um projeto de uma pessoa só. Queria outros olhares envolvidos, por isso convidei eles. É uma criação que parte de vários pontos, e é isso que constrói a universalidade da obra", explica o diretor. A bailarina Angela Spiazzi também integra a equipe, assumindo o papel de diretora de movimento.

Sobre o nome do espetáculo, Machado diz que o termo sobrevida foi usado na consulta em que recebeu o seu diagnóstico e que essa foi a palavra que mais o marcou naquele dia. "Foi como se depois do positivo minha vida tivesse acabado e qualquer coisa que viesse depois disso seria visto como um bônus. Esse sentimento de que tudo havia zerado a partir naquele momento e que eu precisaria recomeçar novamente me impactou muito. Durante muito tempo, foi como se eu morresse e renascesse cada vez que precisava falar com alguém sobre o vírus."

A montagem, que esteve em residência artística em São Paulo, aterrissou recentemente no Rio Grande do Sul, Estado que está no topo do ranking de óbitos pela doença. "As campanhas têm muito foco na prevenção e no repasse de informações sobre o HIV em si, o que com certeza é essencial para evitar novos casos. Acontece que isso é uma questão muito mais técnica e de saúde que, mesmo sendo primordial, não mostra como é possível conviver com o vírus de uma forma leve", pondera Jacques Machado. "Precisamos contar, através da arte, a história daqueles que passam por isso para, desta forma, conseguir atingir as pessoas de uma forma mais íntima e sensível."