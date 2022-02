Rita Guerra abre inscrições para imersão em criação em dança

A bailarina e coreógrafa Rita Guerra abre inscrições para uma imersão em criação em dança, além de audição para integrar uma companhia de dança. As atividades acontecem entre 14 e 17 de fevereiro, das 19h30min às 22h, na Teia Cultural (Rua São Paulo, 68 - Bento Gonçalves), tendo Cecília Kerche, primeira bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, como convidada.