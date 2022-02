Caminhada fotográfica pela Capital

Nesta quinta-feira, às 15h, o fotógrafo Pedro Flores vai liderar uma caminhada fotográfica pelo Centro Histórico da Capital, visitando locais que Sioma Breitman registrou com sua câmera décadas atrás. A atividade faz parte da exposição Sioma, o retratista de Porto Alegre, em cartaz no Farol Santander (7 de Setembro, 1.028), e as inscrições podem ser feitas através do link disponível na bio do Instagram @prana_filmes.

O passeio terá início no centro cultural, onde Pedro irá comentar a obra de Sioma, e depois seguirá por praças e ruas das proximidades. Os curadores da mostra, Fernando Bueno e Andrea Pires, também participarão da etapa inicial, e as fotos obtidas pelos participantes do evento serão exibidas publicamente nas redes sociais da exposição.