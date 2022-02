Espetáculo 'Leonel' celebra vida de Brizola no Teatro Dante Barone

Como forma de comemorar os 100 anos de Leonel Brizola, completos no último dia 22 de janeiro, a Fundação Caminho da Soberania realiza nesta sexta-feira (11) e neste sábado (12), às 21h, e domingo (13), às 20h, sessões do espetáculo Leonel. A apresentação acontece no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (Marechal Deodoro, 101).

A estreia, que estava marcada para 20 de janeiro , foi adiada em razão de um caso positivo de Covid-19 no elenco. Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Porto Verão Alegre por valores que variam de R$25,00 a R$50,00. Para todos que já haviam adquirido os bilhetes, eles seguem válidos e não há necessidade de troca.

Com direção de Caco Coelho, o espetáculo conta com cerca de 15 atores que interpretam quase 100 personagens. Em três diferentes fases, a narrativa tem como objetivo apresentar ao público uma visão mais humana e sentimental da figura de Brizola, traçando o enredo através de vivências pessoais e íntimas que se misturam às suas grandes façanhas políticas.