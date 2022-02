Auxílio emergencial para artistas já tem mais de 4 mil inscritos em Porto Alegre

Mais de 4 mil pessoas já se inscreveram para receber o Auxílio Emergencial Giba Giba, implementado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) da Capital gaúcha. Segundo o titular da pasta, Gunter Axt, a meta é contemplar 5 mil trabalhadores do setor com o pagamento de uma parcela única de R$ 800,00.

Do total de inscrições realizadas até o final da primeira semana de fevereiro, foram habilitadas 3,6 mil. O benefício é destinado exclusivamente a pessoas físicas e deve começar a ser pago nos próximos dias. As listas com os nomes de habilitados estão sendo divulgadas por segmento, a exemplo de música e tradicionalismo, já disponível. "Os que não foram habilitados têm direito a recurso - na maioria dos casos é só complementar a documentação", sinaliza o secretário da Cultura.

Axt destaca que a SMC segue com credenciamento aberto para cadastro de artistas que busquem auxílio financeiro por conta da suspensão da atividade profissional durante a pandemia de Covid-19. A portaria que orienta o processo de cadastramento e de habilitação foi publicada em dezembro no Diário Oficial de Porto Alegre. A sistematização dos dados dos candidatos ocorre apenas de forma eletrônica e em formato de fluxo contínuo (até o limite de 5 mil inscrições) e quem se candidatar deverá obrigatoriamente residir em Porto Alegre, não ser aposentado ou pensionista, não estar no regime CLT (trabalhar com carteira assinada), não ser funcionário público e tampouco menor de 18 anos.

Exclusivo para quem atua de forma profissional no segmento cultural, valendo para técnicos, artistas e prestadores de serviços fundamentais nas atividades culturais, o auxílio emergencial Giba Giba é resultado de uma parceria do Município com o governo do Estado, firmada através de edital de coinvestimento. Iniciativa inédita - que coloca Porto Alegre como a única Capital brasileira a destinar recursos para auxílio emergencial para trabalhadores da Cultura durante a pandemia -, o valor total destinado aos beneficiários é de R$ 4 milhões. Deste montante, R$ 1 milhão foi investido pelo Município, através de suplementação de recursos do tesouro, e R$ 3 milhões foram coinvestidos pelo governo do Estado.

O titular da SMC comemora não somente o êxito da empreitada - que, segundo ele, representa o "maior auxílio emergencial" distribuído pelo poder público local -, mas também o fato de que a verba destinada pela Fazenda municipal entra na pasta pelo Fundo Pró-Cultura do Município (Funcultura). Isso, segundo Axt, "significa a recuperação gradual dos fundos de Cultura (recursos públicos de direito do setor)", que estavam tendo 90% da verba escoada para outros compromissos do Executivo desde a implementação da Lei Complementar nº 869, de 27 de dezembro de 2019, durante a gestão de Nelson Marchezan Júnior. Neste sentido, o titular da SMC trabalha ainda para retomar os editais do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural (Fumproarte).

No caso do auxílio emergencial Giba Giba, apesar do fluxo contínuo estabelecido, o prazo para que o edital seja executado é até o final de março. "É muito importante fazer o cadastro o quanto antes e não deixar para a última hora", observa o secretário de Cultura.

As inscrições são avaliadas por comitês de validação, com participação dos representantes da sociedade civil e colaboradores da Secretaria de Cultura e do Conselho Municipal da Cultura. Além dos segmentos de música e tradicionalismo, os comitês ainda se dividem em artes cênicas; dança; audiovisual e fotografia; literatura e humanidades; artes visuais e artesanato; capoeira e hip hop; carnaval e blocos de rua; produtores e técnicos; patrimônio; memória; e design.

Para se cadastrar, os artistas precisam apresentar documentos como identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante bancário para depósito do auxílio, com dados do banco, da agência e do titular da conta, entre outros. De acordo com Axt, equipamentos da SMC, como o Centro Municipal de Cultura e a Casa Torelly, estão entre os espaços destinados à orientação referente ao processo de cadastramento do público alvo.

O secretário destaca que além do edital para auxilio emergencial, a Secretaria lançou outros sete em 2021, totalizando R$ 8,215 milhões em recursos para diversas áreas do setor. Por conta do baixo orçamento destinado à pasta da Cultura, a maioria foi através de suplementação de verba ou parcerias como a executada em conjunto com o governo do Estado.