Mauro Fuke segue no Instituto Ling

Quem ainda não conferiu a mostra individual de Mauro Fuke no Instituto Ling (João Caetano, 440) acaba de ganhar alguns dias a mais para realizar a visita. A exposição de esculturas O rio, a nuvem, o arquipélago e a árvore, que reúne quatro obras em madeira construídas com raciocínio matemático, fica em cartaz até o dia 5 de março, com entrada gratuita.

Com curadoria de Neiva Bohns, a exibição conta também com o vídeo-conceito Gesto invisível, que acompanha a rotina de Fuke em seu estúdio, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O público pode conferir ainda no canal de YouTube do Instituto um mini documentário sobre a exposição, com direção de Caio Amon, e um bate-papo entre o artista, o cineasta e a curadora.

Sobre a mostra presencial, há opção de visitas livres de segunda a sábado, das 10h30min às 20h, e a possibilidade de visitas com mediação de segunda a quinta, às 18h, e nas sextas e sábados, às 16h e 18h, com agendamento prévio e sem custo no site www.institutoling.org.br.