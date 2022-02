Teatro de Arena recebe apresentação única da peça 'Coração de búfalo'

site do festival Reunindo música, teatro e poesia ao redor da matéria prima do amor, o espetáculo Coração de búfalo - emoções à flor da pele realiza nesta quinta-feira (10) uma apresentação única, às 20h no Teatro de Arena, dentro da programação do Porto Verão Alegre. A peça tem roteiro final e direção de Bob Bahlis e os ingressos podem ser adquiridos no

A produção permite que Carlinhos Carneiro exercite um lado vocal diferente, com uma pegada mais sutil e suave, interpretando e contracenando com grandes atrizes e cantoras: Valéria Barcelos, Adriana Deffenti, Denizeli Cardoso e Thai Ribeiro.

Do fundo da fossa ou no topo do êxtase, canções, versos e cenas se misturam em performances que exaltam esse precioso e urgente sentimento. Coração de búfalo é um mergulho na relação de mutualismo que surge quando o amor paira sobre as artes, servindo como ponto de encontro entre Rimbaud, Tom Jobim, Elisa Lucinda, Elizete Cardoso, Balzac, Odair José e Maria Rezende.