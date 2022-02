Oficina de Produção Cultural Autossuficiente está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 13 de fevereiro, através do link da bio do Instagram, as inscrições para a Oficina de Produção Cultura Autossuficiente promovida pela Sedac através do Iecine. Coordenada pela empreendedora cultural Angelica Segui, as aulas serão realizadas em 20 encontros, entre os dias 14 de fevereiro a 18 de março de 2022, das 19h às 22h, em formato virtual.