Semana de 22 em celebração durante maratona no canal Curta!

Em comemoração aos cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922, o canal Curta! e o Curta!On - Clube de Documentários exibem no domingo (13), a partir das 13h, uma maratona de atrações sobre os grandes nomes da época.

Na televisão, a programação começa com uma homenagem a Graça Aranha, com a exibição de um episódio da série Imortais da Academia. Na sequência, surgem Oswald de Andrade com Caixas Mágicas; Anita Malfatti com Artistas Plásticos Brasileiros; Tarsila do Amaral com Matizes do Brasil; Mário de Andrade com Mestres da Literatura e, por fim, o documentário Por onde anda Macunaíma.

No mesmo dia, às 17h45min, vai ao ar o programa Revista Curta!, com entrevistas especiais sobre o tema. No serviço de streaming, o espectador pode conferir ainda outras produções que não serão exibidas ao vivo.