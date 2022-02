Livro de poemas bilíngues

As traduções, feitas pela própria autora, resultam de uma tentativa de juntar pedaços culturais da coletividade latino-americana e da individualidade dos "Estados (des)Unidos". Segundo ela, isso permite que os volumes das duas línguas sejam ajustados de forma que o botão do meio deixe de ser apenas silêncio de barulhos interrompidos.

Metal gaúcho abraçando o Gravador Pub

Tendo em vista a proposta do Quarto Distrito, o Gravador Pub se estabeleceu para proporcionar uma experiência cultural para a cidade e se consolidar como um lugar de resistência da boa música, da preservação do patrimônio público e da valorização de músicos e artistas. O espaço ficou fechado durante quase dois anos, em decorrência da pandemia, e uma campanha unindo artistas e público busca financiar a volta plena das atividades do Gravador Pub. O show deste domingo reúne cinco bandas que abraçaram a causa, e é possível acessar o financiamento pelo link voltagravador.com.br.

O som pesado será a lei no Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22) neste domingo. Projeto que movimenta a cena underground gaúcha há mais de uma década, o True Metal Fest se une ao Metal RS Coletivo, criado para fomentar a interatividade entre bandas e o público heavy metal, no evento Abrace o Gravador Pub. As bandas Sin Avenue, Goaten, Ritualist, Psycho Decadence e M-19 sobem ao palco a partir das 16h, com ingressos a R$ 25,00. Informações e ingressos antecipados pelo WhatsApp (51) 98921-3848.

Pato Fu no podcast Essenciais

Nascida no cenário independente do rock nacional nos anos 1990, a banda mineira Pato Fu, formada por Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus, participa do novo episódio do podcast Essenciais, comandado por Zeca Camargo. Na conversa, o grupo revela curiosidades e detalhes sobre o processo de criação de seus maiores sucessos.

Em um papo descontraído, o trio fala sobre músicas como Sobre o tempo, que foi responsável por lançá-los no cenário musical nacional. As faixas Vida de operário e Pinga também entram na discussão. Por fim, eles comentam ainda sobre se arriscarem em outros idiomas em canções como Made in Japan. Para ouvir o podcast completo, assim como ouvir uma playlist com as músicas que aparecem ao longo do programa, basta acessar a plataforma Deezer.