O Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Junior, 250) oferece oficinas virtuais e gratuitas sobre História e Identidade para estudantes do Ensino Médio. Ministrada pela historiadora e parapsicóloga Angélica Boff, a atividade tem como objetivo auxiliar os alunos a compreenderem como a história atua sobre suas vidas, mostrando o que pode ser mantido e valorizado e o que deve ser mudado para a construção de um futuro melhor.

Além da parte teórica, a oficina conta com atividades práticas de conhecimento pessoal. Serão duas turmas, uma em 15 de fevereiro e a outra no dia 21, sempre nas terças-feiras, às 16h, com transmissão ao vivo em plataforma digital. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia pelo WhatsApp/telefone (51) 99498-5470.