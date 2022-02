O desejo do reencontro

Medo, insegurança e saudade. Esses foram alguns dos sentimentos que tomaram conta de todos nós durante a pandemia de Covid-19. Longe de pessoas queridas e com pouca perspectiva de melhora, a esperança e o desejo ardente por dias melhores foram os responsáveis por alimentar a vida mesmo em meio à escuridão. Imaginando um futuro não tão distante e projetando os reencontros que logo irão voltar a acontecer, o novo álbum de Duda Furtado chega nesta sexta-feira em todas as plataformas digitais. Com 11 faixas, o trabalho intitulado Noite dos abraços exalta a retomada cultural na cidade.

Aventureiro no universo musical, o artista já realizava há algum tempo experiências com composições antes de lançar oficialmente o seu primeiro EP no ano de 2015. "Meu disco de estreia veio alguns anos depois, em 2019, com Ok O2. Logo em seguida já veio a pandemia e, sem poder fazer shows e ir para a rua, comecei a desenvolver e liberar novos singles", conta. Esses materiais produzidos ao longo do isolamento, juntamente com mais seis canções inéditas, deram vida ao novo álbum.

"Antigamente era muito mais complicado todo esse esquema de lançamento, mas agora, com a internet, a distribuição e a divulgação acontecem de uma maneira muito mais simples", analisa. Segundo Duda, a web também foi fundamental no processo de construção da obra como um todo, pois a quarentena fez com que as pessoas precisassem aflorar ainda mais suas habilidades de comunicação virtual.

"A conectividade e o contato com os outros, mesmo que à distância, aumentou consideravelmente nesse período", comenta. "Isso resultou em diversas participações e parcerias no projeto. São essas relações e trocas que construíram e moldaram o repertório final do meu disco."

Entre os nomes que dividem espaço com Duda na composição e interpretação das faixas, estão as poetas Lilian Rocha e Lota Moncada, Vini Cordeiro, Lisano Zorg, Pedro Poeta, Zeco Dardi, Eduardo Pitta, Marcelo Callado e Lico Silveira. Quatro pessoas também participaram da produção: Vini Cordeiro, Cau Netto, Marcelo Callado e Dazluz. "Além das músicas autorais, fui pegando canções que eu ouvia e gostava com o intuito de trazer para a minha própria maneira de cantar e interpretar. É a primeira vez que faço algo do tipo", reforça.

Apesar de pensadas, escritas e ritmadas em momentos e situações distintas, todas as obras possuem algum tipo de relação com as conexões estabelecidas durante o período de isolamento, valorizando o trabalho feito em casa e à distância. "Fizemos novos arranjos, roupagens e parcerias para aquelas já estavam prontas. Foi um desafio enorme na hora de juntar tudo para montar a lista final, pois queríamos achar um fio que guiasse todas as faixas na mesma direção. Cada música tinha a sua própria história, e a unidade parte da minha execução e sensibilidade na hora de interpretar. É aí que elas passam a conversar umas com as outras."

Duda destaca ainda que, entre as 11 canções presentes no álbum, a faixa de abertura Cansaço, de autoria de Lilian Rocha e José Carlos Rodrigues, tem um valor muito especial. "Escutei ela pela primeira vez em um sarau online, a capella. O som e a poesia daquela composição me fascinaram e tive muita vontade de cantar também. Foi aí que chamei a Lilian e a convidei para interpretar comigo. Era um trabalho muito contundente e que refletia muito bem o que estava acontecendo na sociedade naquele momento, por isso o considero tão importante", explica.

Às vésperas do aniversário de 250 anos de Porto Alegre, a antiga Pra ti Poa também ganha um significado relevante no meio do repertório. Apresentada agora em novo formato, com o lendário King Jim no sax, ela representa um grito de esperança em relação à retomada cultural na cidade. Apesar de ter sido a primeira a ser composta, foi a última a entrar no repertório.

"Neste momento, estamos no aguardo para que as coisas comecem a se tranquilizar com o avanço da vacinação. Queremos muito poder voltar aos palcos para apresentar o disco ao vivo para o público, e também desejamos finalmente encontrar e juntar todo mundo que fez parte deste processo, promovendo uma verdadeira noite dos abraços", conclui, esperançoso.