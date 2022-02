Vídeo produzido por jovens em Caxias do Sul

A produção O que te move?, resultante das atividades de 18 jovens que integram o projeto Labmais do Sesc Caxias do Sul, será apresentada à comunidade hoje, às 19h, em evento no Teatro do Sesc (Moreira Cesar, 2.462 - Caxias do Sul). A videoarte, com 20 minutos de duração, traz entrevistas, declamações de poesia, performance de dança e apresentação musical.

O projeto Labmais teve oito encontros, em que foram abordados conteúdos sobre história e técnica do audiovisual. Os alunos fizeram todas as etapas de produção do material, exceto a edição. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados no local. Para entrar no teatro é necessário apresentar a carteira de vacinação. Informações pelo telefone (54) 3209-8250.