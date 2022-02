Crime e paixão em um navio de luxo

Dirigido por Kenneth Branagh e protagonizado por estrelas como Tom Bateman, Annette Bening, Armie Hammer e Gal Gadot, Morte no Nilo chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana. Baseado no romance homônimo de Agatha Christie de 1937, o filme é um suspense sobre o caos emocional e as consequências de um amor obsessivo.

As férias do detetive belga Hercule Poirot (Branagh) a bordo de um glamouroso navio a vapor no Egito se transformam em uma complexa procura por um assassino, enquanto a lua-de-mel idílica de um casal perfeito é tragicamente interrompida. Ambientada em uma épica paisagem de vistas arrebatadoras do deserto e as majestosas pirâmides de Gizé, esta história de paixão desenfreada e ciúmes apresenta um grupo cosmopolita de viajantes impecavelmente vestidos, em uma trama cheia de reviravoltas inesperadas.