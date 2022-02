Diretoria no Ocidente Acústico

Hoje, a partir das 21h, o Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) recebe a banda porto-alegrense Diretoria para uma performance no Ocidente Acústico. O grupo sobe ao palco com Marcelo Salgueiro (voz), João Marcelo (baixo), Márcio Pêxi (bateria), Sid Poffo (teclado) e Roger Gloeden (guitarra).

Formada em 2001, a banda é conhecida por misturar diferentes estilos e gêneros musicais. Assim, fazem música com influências de reggae, rap, rock e muito mais. Em 2018, lançaram um disco batizado Nebulosas, que chegou ao mercado com 9 faixas inéditas que trazem uma mensagem questionadora sobre assuntos diversos do cotidiano.

Os 60 ingressos disponíveis para a performance, vendidos através da plataforma Sympla, são divididos em três categorias, cada uma com um valor diferente: mesa para quatro pessoas (R$160,00), mesa para duas pessoas (R$80,00) e cadeira (R$40,00).