Novas exposições de arte chegam às Galerias da Trensurb

Em parceria com o Sesc-RS, as Galerias da Trensurb recebem a partir desta terça-feira (8) duas novas exposições. As cores que me identificam, de Marina Kerber, chega à Galeria Mario Quintana, na Estação Mercado, enquanto a Galeria Xico Stockinger, na Estação Rodoviária, receberá Saberes, fazeres e dizeres, de Rusha.

Jane Schoninger, coordenadora cultural do Sesc, afirma que toda a curadoria deste ano terá como premissa a visibilidade de obra de artistas negros do estado, com trabalhos que abordem e incentivem a discussão sobre questões de identidade e representatividade.

A mostra de Marina traz uma série de autorretratos ilustrados com traços que, segundo ela, são a cara da maior parte da população brasileira. São narrativas carregadas de memórias extremamente sensíveis, mas resistentes e muito persistentes.

A exposição de Rusha, por sua vez, reproduz obras criadas por meio de técnicas diversas, sobrepondo tinta acrílica, tinta relevo, tecido e miçanga sobre colagem. Elas trazem marcas e olhares que contam histórias, buscando construir memórias carregadas de sabedoria e observação da vida.