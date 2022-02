Estrelada por casal de artistas espanhóis 'Ay Mi Amor!' chega ao palco da CCMQ

A programação do Porto Verão Alegre segue recheada de atrações. Nesta terça-feira (8), no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), o espetáculo Ay Mi Amor! será apresentado ao público. A comédia romântica criada pelo casal de artistas espanhóis Daniel Debiagi e Ana Medeiros, em cartaz desde 2017, também terá uma sessão na quarta-feira (9), no mesmo local e no mesmo horário.

Na obra, a relação de paixão, ciúmes e desavenças entre os dois é ilustrada musicalmente com humor, canções latinas, flamenco e atuações que beiram o improviso. A chegada da ex de Blanco, Carmen Dolores, interpretada por Fernanda Copatti, vem para complicar ainda mais a situação.