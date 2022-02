Batalha de rimas com inscrições abertas

Estão abertas até 10 de março as inscrições para um dos principais eventos de cultura urbana do Brasil: o Red Bull FrancaMente. Em sua terceira edição, o festival busca reunir talentos da cena para batalhas de rima marcadas por muito improviso e criatividade. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o aplicativo exclusivo do evento, disponível para iOS e Android.

Com Kamau como curador, o torneio segue o mesmo formato da edição anterior: por meio de um vídeo, os participantes devem criar o seu melhor improviso com palavras sorteadas em tempo real no aplicativo. Serão selecionados 40 MCs do País inteiro para disputar as seletivas que passarão por grandes polos culturais no Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre. Os vencedores em cada região ganham lugar na disputa da final nacional, que está prevista para acontecer em São Paulo entre abril e maio.