A partir de amanhã, a plataforma de streaming À La Carte irá prestar uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, com a mostra Reflexos do modernismo. O evento irá apresentar nove filmes produzidos entre os anos de 1931 e 1954, todos tendo em comum a flexibilidade e não ortodoxismo da época. A seleção reúne diretores como Mario Peixoto, com Limite (1931); Alberto Cavalcanti com os raros Na solidão da noite (1945), As vidas e aventuras de Nicolas Nickleby (1947), Simão, o caolho (1952), O canto do mar (1953) e Mulher de verdade (1954); e o francês Jean Vigo, com Zero de conduta (1933), O Atalante (1934) e o curta A propósito de Nice (1930). O plano mensal de assinatura, com acesso a todos os filmes do catálogo, custa R$9,90.